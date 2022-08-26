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У Раді спробують позбавити мандатів усіх нардепів від ОПЗЖ

Євген КізіловП'ятниця, 26 серпня 2022, 11:16
У Раді спробують позбавити мандатів усіх нардепів від ОПЗЖ
Співголова ОПЗЖ Вадим Рабинович, Getty Images

Група депутатів 24 серпня зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови про припинення повноважень усіх парламентарів від партії "Опозиційна платформа – за життя".

Джерело: сайт ВР, рух "ЧЕСНО"

Деталі: Авторами відповідної ініціативи виступили троє нардепів від "Європейської солідарності" – Олексій Гончаренко, Володимир Ар'єв і Софія Федина, та один зі "Слуги народу" - Олег Дунда.

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У постанові №7694 вони пропонують достроково припинити повноваження депутатів від ОПЗЖ, адже ці нардепи вийшли зі складу депутатської фракції вказаної партії, а деякі взагалі виїхали за кордон.

Що передувало: 14 квітня фракція ОПЗЖ призупинила свою діяльність за рішенням РНБО, проте її депутати все одно продовжують відвідувати засідання Верховної Ради.

Одного з депутатів від ОПЗЖ вже позбавили мандату. Держзрадник Ілля Кива, який підтримував російське вторгнення в Україну, перестав бути нардепом ще у березні.

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Теми: ОПЗЖВерховна Рада
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