Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Раді спробують позбавити мандатів усіх нардепів від ОПЗЖ

Євген КізіловП'ятниця, 26 серпня 2022, 11:16
Співголова ОПЗЖ Вадим Рабинович, Getty Images

Група депутатів 24 серпня зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови про припинення повноважень усіх парламентарів від партії "Опозиційна платформа – за життя".

Джерело: сайт ВР, рух "ЧЕСНО"

Деталі: Авторами відповідної ініціативи виступили троє нардепів від "Європейської солідарності" – Олексій Гончаренко, Володимир Ар'єв і Софія Федина, та один зі "Слуги народу" - Олег Дунда.

У постанові №7694 вони пропонують достроково припинити повноваження депутатів від ОПЗЖ, адже ці нардепи вийшли зі складу депутатської фракції вказаної партії, а деякі взагалі виїхали за кордон.

Що передувало: 14 квітня фракція ОПЗЖ призупинила свою діяльність за рішенням РНБО, проте її депутати все одно продовжують відвідувати засідання Верховної Ради.

Одного з депутатів від ОПЗЖ вже позбавили мандату. Держзрадник Ілля Кива, який підтримував російське вторгнення в Україну, перестав бути нардепом ще у березні.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ОПЗЖВерховна Рада
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський розповів, що допоможе змінити ситуацію на фронті на користь України

фотоНа Київщині чоловік розстріляв прапор України і погрожував поліцейським гранатою

Хакери виставили на продаж секретні військові документи, НАТО проводить оцінку – ЗМІ

фотоНардепа Бойка помітили у Чехії: кажуть, на лікуванні

фотоЛитва закупить для України 37 дронів-камікадзе

Верещук назвала області, де планують обов’язкову евакуацію

Усі новини...

Підтримати "Українську правду" тепер можна на платформі Patreon

ОПЗЖ
Хотів "керувати" від Росії у разі окупації: СБУ затримала помічника нардепа
Льовочкін приїхав в Україну зі Суркісом і Пузановим і знову поїхав – "Схеми"
ОПЗЖ і ще кілька проросійських партій оскаржують свою заборону - міністр
Останні новини
23:20
Проценко виграв "золото" у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги
23:04
Нові перли Медведєва: Зеленський під психотропами, перший ангел апокаліпсису затрубив
23:03
Україна і Молдова підписали угоду про лібералізацію вантажоперевезень
22:59
Глава МЗС Німеччини заявила про готовність обговорити заборону в'їзду в ЄС для росіян
22:48
Зеленський: Україна була і буде серед гарантів продовольчої безпеки
22:25
Зеленський розповів, що допоможе змінити ситуацію на фронті на користь України
22:11
Однопартійці Ле Пен хочуть звільнити політика, який розмахував прапором "ДНР" перед українцями
21:59
На ЗАЕС до мережі підключили другий енергоблок
21:51
фотоОкупанти проілюстрували свою пропаганду в Херсоні фотографіями дітей з Київщини
21:42
фотоРосіяни під Маріуполем вчать дітей стріляти й ненавидіти Україну – міськрада
Усі новини...