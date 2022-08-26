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В Раде попытаются лишить мандатов всех нардепов от ОПЗЖ

Евгений КизиловПятница, 26 августа 2022, 11:16
Сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович, Getty Images

Группа депутатов 24 августа зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления о прекращении полномочий всех парламентариев от партии "Оппозиционная платформа – при жизни".

Источник: сайт ВР, движение "ЧЕСНО"

Детали: Авторами соответствующей инициативы выступили три нардепа от "Европейской солидарности" - Алексей Гончаренко, Владимир Арьев и София Федина, и один из "Слуги народа" - Олег Дунда.

В постановлении №7694 они предлагают досрочно прекратить полномочия депутатов от ОПЗЖ, ведь эти нардепы вышли из состава депутатской фракции указанной партии, а некоторые вообще уехали за границу.

Что предшествовало: 14 апреля фракция ОПЗЖ приостановила свою деятельность по решению СНБО, однако ее депутаты все равно продолжают посещать заседания Верховной Рады.

Одного из депутатов от ОПЗЖ уже лишили мандата. Госизменник Илья Кива, поддерживавший российское вторжение в Украину, перестал быть нардепом еще в марте.

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Темы: ОПЗЖВерховная Рада
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