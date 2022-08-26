ЗСУ вдарили по базі окупантів в Кадіївці: загинули 200 російських десантників – Гайдай

База окупантів в Кадіївці, фото з телеграму Сергія Гайдая

В окупованій Кадіївці на Луганщині українські бійці знищили близько 200 російських десантників, завдавши удару по базі окупантів в готелі "Донбас".

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram, ТАСС

Пряма мова: У тимчасово окупованій Кадіївці (колишній Стаханов) Луганської області українські воїни знищили базу росіян, яку вони облаштували у готелі "Донбас". Ліквідовано 200 військових повітряно-десантних військ РФ".

Деталі: Гайдай зазначив, що окупанти базувалися в готелі з 2014 року.

Росіяни стверджують, що зранку 26 серпня ЗСУ випустили по Кадіївці 10 ракет з HIMARS.