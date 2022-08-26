ВСУ ударили по базе оккупантов в Кадиевке: погибли 200 российских десантников – Гайдай

База оккупантов в Кадиевке, фото с телеграмму Сергея Гайдая

В оккупированной Кадиевке в Луганской области украинские бойцы уничтожили около 200 российских десантников, нанеся удар по базе оккупантов в гостинице "Донбасс".

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram, ТАСС

Прямая речь: "Во временно оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов) Луганской области украинские воины уничтожили базу россиян, которую они обустроили в гостинице "Донбасс". Ликвидировано 200 военных воздушно-десантных войск РФ".

Детали: Гайдай отметил, что оккупанты базировались в гостинице с 2014 года.

Россияне утверждают, что утром 26 августа ВСУ выпустили по Кадиевке 10 ракет из HIMARS.