ВСУ ударили по базе оккупантов в Кадиевке: погибли 200 российских десантников – Гайдай
Пятница, 26 августа 2022, 11:50
В оккупированной Кадиевке в Луганской области украинские бойцы уничтожили около 200 российских десантников, нанеся удар по базе оккупантов в гостинице "Донбасс".
Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram, ТАСС
Прямая речь: "Во временно оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов) Луганской области украинские воины уничтожили базу россиян, которую они обустроили в гостинице "Донбасс". Ликвидировано 200 военных воздушно-десантных войск РФ".
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Детали: Гайдай отметил, что оккупанты базировались в гостинице с 2014 года.
Россияне утверждают, что утром 26 августа ВСУ выпустили по Кадиевке 10 ракет из HIMARS.
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