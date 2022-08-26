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МЗС назвало "відірваними від реальності" заяви топ-чиновниці ООН про вбивство Росією цивільних у Чаплиному

"Європейська правда"П'ятниця, 26 серпня 2022, 11:58

Міністерство закордонних справ України висловило розчарування відсутністю чіткої позиції офісу гуманітарної координаторки ООН в Україні щодо ракетного обстрілу Росії по залізничній станції в Чаплиному в середу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на коментар речника МЗС Олега Ніколенка у Facebook.

"Заклики високої представниці ООН до "всіх сторін" дотримуватися міжнародного гуманітарного права виглядають відірваними від реальності. Прирівняння жертви до агресора є абсолютно неприйнятним", – зазначив він.

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У МЗС нагадали, що Росія зізналася в обстрілі залізничної станції на Дніпропетровщині, внаслідок якого загинули 25 людей, зокрема двоє дітей.

"Розраховуємо, що структури ООН, яким ми вдячні за організацію гуманітарного реагування, зможуть скористатися присутністю в Україні, аби розібратися яка саме сторона має дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом, бомбардуючи Чаплине та інші українські міста і села", – наголосив Ніколенко.

Напередодні гуманітарна координаторка ООН по Україні Деніз Браун після ракетного удару Росії по залізничній станції в Дніпропетровській області, в результаті якого загинули 25 людей, закликала "всі сторони" дотримуватися міжнародного права.

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Водночас верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет у своєму виступі закликала російського президента Владіміра Путіна "припинити збройний напад на Україну", який триває понад шість місяців.

Теми: ООНМЗС
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