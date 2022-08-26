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МИД назвал "оторванными от реальности" заявления топ-чиновника ООН об убийстве Россией гражданских в Чаплино

"Европейская правда"Пятница, 26 августа 2022, 11:58

Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование отсутствием четкой позиции офиса гуманитарной координаторки ООН в Украине по поводу ракетных обстрелов Россией железнодорожной станции в Чаплино в среду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на комментарий спикера МИД Олега Николенко в Facebook.

"Призывы высокого представителя ООН ко "всем сторонам" придерживаться международного гуманитарного права выглядят оторванными от реальности. Приравнивание жертвы к агрессору абсолютно неприемлемо", – отметил он.

В МИД напомнили, что Россия призналась в обстреле железнодорожной станции на Днепропетровщине, в результате которого погибли 25 человек, в том числе двое детей.

"Рассчитываем, что структуры ООН, которым мы благодарны за организацию гуманитарного реагирования, смогут воспользоваться присутствием в Украине, чтобы разобраться, какая именно сторона должна придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву, бомбя Чаплино и другие украинские города и села", - подчеркнул Николенко. .

Накануне гуманитарный координатор ООН по Украине Дениз Браун после ракетного удара России по железнодорожной станции в Днепропетровской области, в результате которого погибли 25 человек, призвала "все стороны" соблюдать международное право.

В то же время верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в своем выступлении призвала российского президента Владимира Путина "прекратить вооруженное нападение на Украину", которое длится более шести месяцев.

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Темы: ООНМИД
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