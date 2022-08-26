Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ спіймала банду колаборантів з Бучанського району

Євген КізіловП'ятниця, 26 серпня 2022, 13:46
Getty Images

Служба безпеки України нейтралізувала злочинне угруповання, яке співпрацювало з російськими військовими під час окупації Бучанського району.

Джерело: СБУ на своєму сайті

Деталі: Повідомляється, що іще на початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисники орієнтували загарбників на місцевості та підказували геолокації для облаштування вогневих позицій ворожої артилерії, у тому числі серед житлових будинків.

Також вони допомагали окупантам в обладнанні блокпостів, кулеметних точок та місць дислокації російської техніки.

Крім того, зрадники здавали ворогу адреси перебування українських патріотів, зокрема активних учасників спротиву збройній агресії. Саме за такими "наводками" загарбники вдиралися до помешкань місцевих жителів та викрадали людей.

За даними слідства, ворожі поплічники брали участь у патрулюванні території одного з місцевих житлових комплексів, де вони фактично у заручниках утримували його мешканців.

ВІДЕО ДНЯ

До складу злочинної групи входило декілька жителів Київської області, які у разі її захоплення планували отримати "призначення" у лавах окупаційної адміністрації. Від російських угруповань вони отримали ворожі знаки розрізнення та "проїзні документи" на автотранспорт.

Після звільнення регіону від окупантів поплічники агресора намагалися переховуватись в одному з житлових комплексів Бучанського району. Але СБУ встановила місцезнаходження і затримала зловмисників.

Під час обшуків за їхніми адресами проживання правоохоронці виявили зброю та інші докази злочинної діяльності.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу, зокрема у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк від 15 років до довічного ув’язнення.

Фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: БучаколабораціяСБУвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Тактична авіація уразила ППО росіян і скупчення ворога – ОК "Південь"

Зеленський розповів, що допоможе змінити ситуацію на фронті на користь України

На ЗАЕС до мережі підключили другий енергоблок

фотоНа Київщині чоловік розстріляв прапор України і погрожував поліцейським гранатою

Хакери виставили на продаж секретні військові документи, НАТО проводить оцінку – ЗМІ

фотоНардепа Бойка помітили у Чехії: кажуть, на лікуванні

Усі новини...

Підтримати "Українську правду" тепер можна на платформі Patreon

Буча
​​СБУ ідентифікувала ще 8 мародерів з Бучі: відправляли крадене через Білорусь
"Рускій мір" і запах крові. Історія жінки з Бучі, яка була вагітною під час окупації
На Бучанщині знайшли закатованого росіянами чоловіка - поліція
Останні новини
02:18
Пентагон уклав контракт на понад $182 млн на закупівлю NASAMS для України
01:40
Тактична авіація уразила ППО росіян і скупчення ворога – ОК "Південь"
01:18
Пораненого адвоката і бійця Масі Найєма виписали з лікарні
00:55
Дніпропетровщина: росіяни атакували громаду ракетами Х-22
00:12
На Донеччині подовжують комендантську годину
23:40
Польща купує у Південної Кореї майже 400 танків та САУ на суму $5,8 млрд
23:32
На Сумщині внаслідок ворожих обстрілів постраждало 4 мешканців
23:20
Проценко виграв "золото" у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги
23:04
Нові перли Медведєва: Зеленський під психотропами, перший ангел апокаліпсису затрубив
23:03
Україна і Молдова підписали угоду про лібералізацію вантажоперевезень
Усі новини...