СБУ спіймала банду колаборантів з Бучанського району

Служба безпеки України нейтралізувала злочинне угруповання, яке співпрацювало з російськими військовими під час окупації Бучанського району.

Джерело: СБУ на своєму сайті

Деталі: Повідомляється, що іще на початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисники орієнтували загарбників на місцевості та підказували геолокації для облаштування вогневих позицій ворожої артилерії, у тому числі серед житлових будинків.

Також вони допомагали окупантам в обладнанні блокпостів, кулеметних точок та місць дислокації російської техніки.

Крім того, зрадники здавали ворогу адреси перебування українських патріотів, зокрема активних учасників спротиву збройній агресії. Саме за такими "наводками" загарбники вдиралися до помешкань місцевих жителів та викрадали людей.

За даними слідства, ворожі поплічники брали участь у патрулюванні території одного з місцевих житлових комплексів, де вони фактично у заручниках утримували його мешканців.

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До складу злочинної групи входило декілька жителів Київської області, які у разі її захоплення планували отримати "призначення" у лавах окупаційної адміністрації. Від російських угруповань вони отримали ворожі знаки розрізнення та "проїзні документи" на автотранспорт.

Після звільнення регіону від окупантів поплічники агресора намагалися переховуватись в одному з житлових комплексів Бучанського району. Але СБУ встановила місцезнаходження і затримала зловмисників.

Під час обшуків за їхніми адресами проживання правоохоронці виявили зброю та інші докази злочинної діяльності.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу, зокрема у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк від 15 років до довічного ув’язнення.

Фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.