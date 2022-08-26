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СБУ словила банду коллаборантов из Бучанского района

Евгений КизиловПятница, 26 августа 2022, 13:46
Getty Images

Служба безопасности Украины нейтрализовала преступную группировку, которая сотрудничала с российскими военными во время оккупации Бучанского района.

Источник: СБУ на своем сайте

Детали: Сообщается, что еще в начале полномасштабного вторжения РФ злоумышленники ориентировали захватчиков на местности и подсказывали геолокации для обустройства огневых позиций вражеской артиллерии, в том числе среди жилых домов.

Также они помогали оккупантам в оборудовании блокпостов, пулеметных точек и мест дислокации российской техники.

Кроме того, предатели сдавали врагу адреса пребывания украинских патриотов, в том числе активных участников сопротивления вооруженной агрессии. Именно за такими "наводками" захватчики врывались в дома местных жителей и похищали людей.

По данным следствия, вражеские приспешники участвовали в патрулировании территории одного из местных жилых комплексов, где они фактически в заложниках держали его жителей.

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В состав преступной группы входило несколько жителей Киевской области, которые в случае ее захвата планировали получить назначения в рядах оккупационной администрации. От российских групп они получили враждебные знаки различия и "проездные документы" на автотранспорт.

После освобождения региона от оккупантов приспешники агрессора пытались скрываться в одном из жилых комплексов Бучанского района. Но СБУ установила местонахождение и задержала злоумышленников.

В ходе обысков по их адресам проживания правоохранители обнаружили оружие и другие доказательства преступной деятельности.

Задержанным сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса, в частности в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Санкция статей предусматривает лишение свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Темы: БучаколлаборационизмСБУвойна
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