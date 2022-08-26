У Запоріжжі чули вибухи – працює ППО
П'ятниця, 26 серпня 2022, 14:47
Очільник ОВА Олександр Старух повідомив, що спрацювали сили ППО, через що мешканці Запоріжжя могли чути звуки вибухів.
Джерело: Старух у Telegram, місцеві Telegram-канали
Пряма мова: "Без паніки! Спрацювало ПВО Збройних сил України. Бережіть себе. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги".
Деталі: Близько 14:00 мешканці Запоріжжя повідомили в місцевих Telegram-каналах, що чули звуки вибухів. Повітряну тривогу у Запорізькій області не оголошували.
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