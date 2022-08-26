В Запорожье слышали взрывы – работает ПВО
Пятница, 26 августа 2022, 14:47
Глава ОВА Александр Старух сообщил, что сработали силы ПВО, из-за чего жители Запорожья могли слышать звуки взрывов.
Источник: Старух в Telegram, місцеві Telegram-канали
Прямая речь: "Без паники! Сработало ПВО Вооруженных сил Украины. Берегите себя. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги".
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Детали: Около 14:00 жители Запорожья сообщили в местных Telegram-каналах, что слышали звуки взрывов. Воздушную тревогу в Запорожской области не была объявляли.