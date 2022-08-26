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14 країн назвали вулиці і площі на честь України – МЗС

Ірина БалачукП'ятниця, 26 серпня 2022, 15:47
14 країн назвали вулиці і площі на честь України – МЗС
Фото МЗС

Близько 20 вулиць і площ у 14 країнах світу перейменували чи назвали на честь України на знак солідарності з державою, яка стримує російську агресію.

Джерело: Міністерство закордонних справ України у Facebook

Дослівно МЗС: "На сьогодні в рамках кампанії "Ukraine Street" на знак солідарності з Україною перейменували чи назвали на честь нашої країни близько 20 вулиць і площ у 14 країнах світу. Це Чехія, Польща, Литва, Латвія, Албанія, Словаччина, Норвегія, Канада, Угорщина, Естонія, Швеція, Франція, Ісландія, Люксембург, США". 

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фото МЗС

Деталі: Зазначається, що в Чехії, Литві, Латвії, Албанії, Норвегії та Канаді українські назви отримали вулиці та площі, на яких знаходяться дипломатичні установи Росії. 

 
Фото МЗС

А до Дня Незалежності України на карті світу стало більше одразу на дві українс ькі назви. У Люксембурзі з’явився "Київський Бульвар", а в Нью-Йорку перехрестя Брайтон Біч Авеню та Коні Айленд Авеню в Брукліні перейменували на "Український шлях".

МЗС подякувало світу за підтримку України.

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Теми: УкраїнасвітвійнаРосія
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