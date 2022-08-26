14 стран назвали улицы и площади в честь Украины – МИД

Около 20 улиц и площадей в 14 странах мира переименовали или назвали в честь Украины в знак солидарности с государством, сдерживающим российскую агрессию.

Источник: Министерство иностранных дел Украины в Facebook

Дословно МИД: "На сегодняшний день в рамках кампании "Ukraine Street" в знак солидарности с Украиной переименовали или назвали в честь нашей страны около 20 улиц и площадей в 14 странах мира. Это Чехия, Польша, Литва, Латвия, Албания, Словакия, Норвегия, Канада, Венгрия, Эстония, Швеция, Франция, Исландия, Люксембург, США".

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Фото МИД

Детали: Отмечается, что в Чехии, Литве, Латвии, Албании, Норвегии и Канаде украинские названия получили улицы и площади, на которых находятся дипломатические учреждения России.

Фото МИД

А ко Дню Независимости Украины на карте мира стало больше сразу на два украинских названия. В Люксембурге появился "Киевский Бульвар", а в Нью-Йорке перекресток Брайтон Бич Авеню и Кони Айленд Авеню в Бруклине переименовали в "Украинский путь".

МИД поблагодарил мир за поддержку Украины.