Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ексголову львівської ОПЗЖ арештували за підозрою в держзраді

Катерина ТищенкоП'ятниця, 26 серпня 2022, 17:15
Колишня очільниця Львівської облорганізації ОПЗЖ, фото Офісу генпрокурора

Колишню очільницю Львівської облорганізації ОПЗЖ Інну Іваночко арештували за підозрою у державній зраді – зокрема, вона організовувала акції з вимогою автономії Галичини.

Джерело: Офіс генпрокурора, Zaxid.net

Дослівно ОГП: "За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито на держзраді колишню очільницю обласної організації забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" та громадської організації "Український вибір – право народу", головою яких є народний депутат, обвинувачений у вчиненні державної зради.

За даними слідства, жінка керувала Львівською спілкою проросійських громадських організацій. Діючи за вказівками спецслужб країни агресора, вона організовувала та особисто брала участь у проплачених масових заходах, які активно поширювали неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв на Львівщині та зміни діючої влади в країні.

Підозрювана організовувала науково-практичні конференції, семінари та вуличні акції з вимогами надання особливого економічного, культурного статусу Галичині та її від’єднання в окрему автономію".

Деталі: Як повідомили в Офісі генпрокурора, на виконання замовлень країни агресора, за фінансову винагороду з травня 2015 року по серпень 2022 року вона здійснювала підривну діяльність проти України, використовуючи можливості громадських організацій, а також особистих контактів у ветеранських організаціях.

ВІДЕО ДНЯ

Для прикриття власної підривної діяльності, а також поширення дезінформації в інтересах агресора, підозрювана використовувала журналістські посвідчення. А зв'язок з російськими кураторами підтримувала через соцмережі та електронну пошту, куди і надсилала звіти щодо проведеної підривної діяльності.

Під час обшуків у неї виявили та вилучили матеріали, які підтверджують вчинення кримінального правопорушення.

Жінці повідомлено про підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України). Також їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Операцію з викриття проведено прокуратурою спільно зі співробітниками УСБУ у Львівській області.

Разом з тим, львівське видання Zaxid.net повідомляє, що мова йде про Інну Іваночко, яка останні роки очолювала обласний осередок ОПЗЖ та керувала громадським рухом Віктора Медведчука "Український вибір – право народу" на Львівщині.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ОПЗЖЛьвівщинасепаратизмдержзрада
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Після ударів ЗСУ Росія виводить з Криму техніку і посилює ППО – аналітики

Тактична авіація уразила ППО росіян і скупчення ворога – ОК "Південь"

Зеленський розповів, що допоможе змінити ситуацію на фронті на користь України

На ЗАЕС до мережі підключили другий енергоблок

фотоНа Київщині чоловік розстріляв прапор України і погрожував поліцейським гранатою

Хакери виставили на продаж секретні військові документи, НАТО проводить оцінку – ЗМІ

Усі новини...

Підтримати "Українську правду" тепер можна на платформі Patreon

ОПЗЖ
Фракція ОПЗЖ саморозпустилась у Запорізькій міськраді
У Раді спробують позбавити мандатів усіх нардепів від ОПЗЖ
Хотів "керувати" від Росії у разі окупації: СБУ затримала помічника нардепа
Останні новини
04:40
Після ударів ЗСУ Росія виводить з Криму техніку і посилює ППО – аналітики
03:45
фотоЖінку і її двох дітей росіяни вбили на Запоріжжі – ОВА
02:46
Ворог ракетами вдарив по центру Харкова – мер
02:18
Пентагон уклав контракт на понад $182 млн на закупівлю NASAMS для України
01:40
Тактична авіація уразила ППО росіян і скупчення ворога – ОК "Південь"
01:18
Пораненого адвоката і бійця Масі Найєма виписали з лікарні
00:55
Дніпропетровщина: росіяни атакували громаду ракетами Х-22
00:12
На Донеччині подовжують комендантську годину
23:40
Польща купує у Південної Кореї майже 400 танків та САУ на суму $5,8 млрд
23:32
На Сумщині внаслідок ворожих обстрілів постраждало 4 мешканців
Усі новини...