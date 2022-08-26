Ексголову львівської ОПЗЖ арештували за підозрою в держзраді

Колишню очільницю Львівської облорганізації ОПЗЖ Інну Іваночко арештували за підозрою у державній зраді – зокрема, вона організовувала акції з вимогою автономії Галичини.

Джерело: Офіс генпрокурора, Zaxid.net

Дослівно ОГП: "За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито на держзраді колишню очільницю обласної організації забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" та громадської організації "Український вибір – право народу", головою яких є народний депутат, обвинувачений у вчиненні державної зради.

За даними слідства, жінка керувала Львівською спілкою проросійських громадських організацій. Діючи за вказівками спецслужб країни агресора, вона організовувала та особисто брала участь у проплачених масових заходах, які активно поширювали неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв на Львівщині та зміни діючої влади в країні.

Підозрювана організовувала науково-практичні конференції, семінари та вуличні акції з вимогами надання особливого економічного, культурного статусу Галичині та її від’єднання в окрему автономію".

Деталі: Як повідомили в Офісі генпрокурора, на виконання замовлень країни агресора, за фінансову винагороду з травня 2015 року по серпень 2022 року вона здійснювала підривну діяльність проти України, використовуючи можливості громадських організацій, а також особистих контактів у ветеранських організаціях.

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Для прикриття власної підривної діяльності, а також поширення дезінформації в інтересах агресора, підозрювана використовувала журналістські посвідчення. А зв'язок з російськими кураторами підтримувала через соцмережі та електронну пошту, куди і надсилала звіти щодо проведеної підривної діяльності.

Під час обшуків у неї виявили та вилучили матеріали, які підтверджують вчинення кримінального правопорушення.

Жінці повідомлено про підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України). Також їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Операцію з викриття проведено прокуратурою спільно зі співробітниками УСБУ у Львівській області.

Разом з тим, львівське видання Zaxid.net повідомляє, що мова йде про Інну Іваночко, яка останні роки очолювала обласний осередок ОПЗЖ та керувала громадським рухом Віктора Медведчука "Український вибір – право народу" на Львівщині.