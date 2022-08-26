Экс-главу львовской ОПЗЖ арестовали по подозрению в госизмене

Бывшая глава Львовской облорганизации ОПЗЖ Инна Иваночко арестована по подозрению в государственной измене – в частности, она организовывала акции с требованием автономии Галичины.

Источник: Офис генпрокурора, Zaxid.net

Дословно ОГП: "При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры разоблачена в госизмене бывшая глава областной организации запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" и общественной организации "Украинский выбор – право народа", председателем которых является народный депутат, обвиняемый в совершении государственной измены.

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По данным следствия, женщина руководила Львовским союзом пророссийских организаций. Действуя по указаниям спецслужб страны агрессора, она организовывала и лично участвовала в проплаченных массовых мероприятиях, активно распространявших ложные данные для дестабилизации общественно-политических настроений на Львовщине и смены действующей власти в стране.

Подозреваемая организовывала научно-практические конференции, семинары и уличные акции с требованиями предоставления особого экономического, культурного статуса Галичине и ее отсоединения в отдельную автономию".

Детали: Как сообщили в Офисе генпрокурора, во исполнение заказов страны агрессора, за финансовое вознаграждение с мая 2015 по август 2022 года она осуществляла подрывную деятельность против Украины, используя возможности общественных организаций, а также личных контактов в ветеранских организациях.

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Для прикрытия собственной подрывной деятельности, а также распространения дезинформации в интересах агрессора подозреваемая использовала журналистские удостоверения. А связь с российскими кураторами поддерживала через соцсети и электронную почту, куда и посылала отчеты о проведенной взрывной деятельности.

Во время обысков у нее были обнаружены и изъяты материалы, подтверждающие совершение уголовного правонарушения.

Женщине сообщено о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Также ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Операция по разоблачению проведена прокуратурой совместно с сотрудниками УСБУ во Львовской области.

Вместе с тем, львовское издание Zaxid.net сообщает, что речь идет об Инне Иваночко, которая в последние годы возглавляла областную ячейку ОПЗЖ и руководила общественным движением Виктора Медведчука "Украинский выбор – право народа" на Львовщине.