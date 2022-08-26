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Держава закупила достатньо препарату для захисту в разі аварії на АЕС – Ляшко

Катерина ТищенкоП'ятниця, 26 серпня 2022, 19:44
Віктор Ляшко, фото Дмитра Ларіна, УП

Держава закупила в необхідній кількості препарати для захисту щитовидної залози у разі аварії на Запорізькій атомній станції.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Держава закупила в достатній кількості препарати, які дозволять нам захистити щитовидну залозу, щоб радіаційний йод не мав негативного впливу, і вони будуть видані тоді, коли потрібно. Всі заклади охорони здоров'я в потенційній зоні впливу забезпечені цим препаратом.

На обласних складах є велика кількість препарату для того, щоб вчасно його доставити туди, куди буде потрібно, якщо станеться аварія, в залежності від того, куди пошириться радіоактивний пил.

Ми до цього готові, за це переживати не потрібно, скуповувати йодовмісні препарати також не потрібно".

Деталі: Ляшко підкреслив, що МОЗ закупив препарат саме в тому дозуванні, в якому рекомендують вчені. За його словами, на першому етапі для захисту буде достатньо однієї пігулки.

"Це все є, зроблено. Але наразі, якщо воно не роздається людям, то виключно з тієї причини, що немає необхідності вживати цей препарати, або щоб люди з переляку не випили його з профілактичною метою. Бо ліки – це не цукерки, їх треба вживати тоді, коли потрібно і коли призначає лікар", – наголосив міністр.

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Що передувало: На початку серпня Міністерство охорони здоров'я оприлюднило алгоритм дій на випадок радіаційної аварії.

Пізніше там уточнили, коли, кому і в якому дозуванні рекомендується вживати калій йодид.

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Теми: Ляшко ВікторМОЗЗАЕСмедицина
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