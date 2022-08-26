Государство закупило достаточно препарата для защиты в случае аварии на АЭС – Ляшко

Государство закупило в необходимом количестве препараты для защиты щитовидной железы в случае аварии на Запорожской атомной станции.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона

Прямая речь: "Государство закупило в достаточном количестве препараты, которые позволят нам защитить щитовидную железу, чтобы радиационный йод не оказал отрицательного воздействия, и они будут выданы тогда, когда нужно. Все учреждения здравоохранения в потенциальной зоне воздействия обеспечены этим препаратом.

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На областных складах есть большое количество препарата для того, чтобы вовремя его доставить туда, куда потребуется, если произойдет авария, в зависимости от того, куда распространится радиоактивная пыль.

Мы к этому готовы, за это переживать не нужно, скупать йодсодержащие препараты тоже не нужно".

Детали: Ляшко подчеркнул, что Минздрав закупил препарат именно в той дозировке, в которой рекомендуют ученые. По его словам, на первом этапе для защиты будет достаточно одной таблетки.

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"Это все есть, сделано. Но пока, если оно не раздается людям, то исключительно по той причине, что нет необходимости употреблять эти препараты или чтобы люди с испугу не выпили его в профилактических целях. Потому что лекарства – это не конфеты, их нужно употреблять тогда, когда нужно и когда назначает врач", – подчеркнул министр.

Что предшествовало: В начале августа Министерство здравоохранения обнародовало алгоритм действий на случай радиационной аварии.

Позже там уточнили, когда, кому и в какой дозировке рекомендуется употреблять калий йодид.