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Государство закупило достаточно препарата для защиты в случае аварии на АЭС – Ляшко

Катерина ТищенкоПятница, 26 августа 2022, 19:44
Виктор Ляшко, фото Дмитрия Ларина, УП

Государство закупило в необходимом количестве препараты для защиты щитовидной железы в случае аварии на Запорожской атомной станции.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона

Прямая речь: "Государство закупило в достаточном количестве препараты, которые позволят нам защитить щитовидную железу, чтобы радиационный йод не оказал отрицательного воздействия, и они будут выданы тогда, когда нужно. Все учреждения здравоохранения в потенциальной зоне воздействия обеспечены этим препаратом.

На областных складах есть большое количество препарата для того, чтобы вовремя его доставить туда, куда потребуется, если произойдет авария, в зависимости от того, куда распространится радиоактивная пыль.

Мы к этому готовы, за это переживать не нужно, скупать йодсодержащие препараты тоже не нужно".

Детали: Ляшко подчеркнул, что Минздрав закупил препарат именно в той дозировке, в которой рекомендуют ученые. По его словам, на первом этапе для защиты будет достаточно одной таблетки.

"Это все есть, сделано. Но пока, если оно не раздается людям, то исключительно по той причине, что нет необходимости употреблять эти препараты или чтобы люди с испугу не выпили его в профилактических целях. Потому что лекарства – это не конфеты, их нужно употреблять тогда, когда нужно и когда назначает врач", – подчеркнул министр.

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Что предшествовало: В начале августа Министерство здравоохранения обнародовало алгоритм действий на случай радиационной аварии.

Позже там уточнили, когда, кому и в какой дозировке рекомендуется употреблять калий йодид.

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Темы: Ляшко ВикторМинздравЗАЭСмедицина
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