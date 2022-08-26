Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Государство закупило достаточно препарата для защиты в случае аварии на АЭС – Ляшко

Катерина ТищенкоПятница, 26 августа 2022, 19:44
Государство закупило достаточно препарата для защиты в случае аварии на АЭС – Ляшко
Виктор Ляшко, фото Дмитрия Ларина, УП

Государство закупило в необходимом количестве препараты для защиты щитовидной железы в случае аварии на Запорожской атомной станции.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона

Прямая речь: "Государство закупило в достаточном количестве препараты, которые позволят нам защитить щитовидную железу, чтобы радиационный йод не оказал отрицательного воздействия, и они будут выданы тогда, когда нужно. Все учреждения здравоохранения в потенциальной зоне воздействия обеспечены этим препаратом.

Реклама:

На областных складах есть большое количество препарата для того, чтобы вовремя его доставить туда, куда потребуется, если произойдет авария, в зависимости от того, куда распространится радиоактивная пыль.

Мы к этому готовы, за это переживать не нужно, скупать йодсодержащие препараты тоже не нужно".

Детали: Ляшко подчеркнул, что Минздрав закупил препарат именно в той дозировке, в которой рекомендуют ученые. По его словам, на первом этапе для защиты будет достаточно одной таблетки.

ВИДЕО ДНЯ

"Это все есть, сделано. Но пока, если оно не раздается людям, то исключительно по той причине, что нет необходимости употреблять эти препараты или чтобы люди с испугу не выпили его в профилактических целях. Потому что лекарства – это не конфеты, их нужно употреблять тогда, когда нужно и когда назначает врач", – подчеркнул министр.

Что предшествовало: В начале августа Министерство здравоохранения обнародовало алгоритм действий на случай радиационной аварии.

Позже там уточнили, когда, кому и в какой дозировке рекомендуется употреблять калий йодид.

Темы: Ляшко ВикторМинздравЗАЭСмедицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Ляшко Виктор
"Мы их видим": Ляшко прокомментировал "фейковых пациентов" у Helsi
"Не делайте на тяп-ляп": Ляшко призвал медиков лечить пациентов согласно современным протоколам
Украину впервые избрали в Исполнительный совет ВОЗ – делегатом стал Ляшко
Последние новости
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
Все новости...
Реклама: