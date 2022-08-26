Можливості Росії в Арктиці є стратегічним викликом для НАТО - генсек

Можливості Росії на Крайній Півночі є стратегічною проблемою для НАТО, і альянсу потрібна сильна союзницька присутність в арктичному регіоні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Канади, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Значення Крайньої Півночі зростає для НАТО і Канади, тому що ми спостерігаємо значне нарощування російської військової сили з новими базами, новою системою озброєнь", - сказав Столтенберг.

"Геополітична ситуація змінилася за останні місяці, тому розуміння того, що Росія викликає у всіх нас зростаюче занепокоєння, робить своєчасним для нас поділитися з генеральним секретарем і НАТО всіма речами, які Канада робить через NORAD", - сказав канадський прем'єр Джастін Трюдо, маючи на увазі американо-канадську північноамериканську оборонну організацію.

Нагадаємо, опозиційна Коаліційна партія Фінляндії, яка залишається найбільш популярною політичною силою країни, пропонує зміцнити безпеку Фінляндії шляхом дислокації постійних сил і бази Північноатлантичного альянсу.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо вважає, що процес ратифікації протоколу про вступ його країни в НАТО відбувається швидше, ніж очікувалось – це вже зробили понад дві третини членів Альянсу.