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Возможности России в Арктике являются стратегическим вызовом для НАТО - генсек

"Европейская правда"Пятница, 26 августа 2022, 20:33
Возможности России в Арктике являются стратегическим вызовом для НАТО - генсек
Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Возможности России на Крайнем Севере представляют собой стратегическую проблему для НАТО, и альянсу необходимо сильное союзническое присутствие в арктическом регионе.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Канаду, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Значение Крайнего Севера возрастает для НАТО и Канады, потому что мы наблюдаем значительное наращивание российской военной мощи с новыми базами, новой системой вооружений", — сказал Столтенберг.

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"Геополитическая ситуация изменилась за последние месяцы, поэтому понимание того, что Россия вызывает у всех нас растущую озабоченность, делает своевременным для нас поделиться с генеральным секретарем и с НАТО всеми вещами, которые Канада делает через NORAD", — сказал канадский премьер Джастин Трюдо, имея в виду американо-канадскую североамериканскую оборонную организацию.

Напомним, оппозиционная Коалиционная партия Финляндии, остающаяся наиболее популярной политической силой страны, предлагает укрепить безопасность Финляндии путем дислокации постоянных сил и базы Североатлантического альянса.

Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что процесс ратификации протокола о вступлении его страны в НАТО происходит быстрее, чем ожидалось – это уже сделали более двух третей членов Альянса.

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Темы: РосcияНАТО
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