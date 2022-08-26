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Залужний генералу Міллі: Росія дезінформує про ситуацію на ЗАЕС

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 26 серпня 2022, 21:03
Залужний генералу Міллі: Росія дезінформує про ситуацію на ЗАЕС
ЗАЛУЖНИЙ, ФОТО: FACEBOOK-СТОРІНКА ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Джерело: Залужний у Telegram

Пряма мова Залужного: "Отримав запевнення генерала Міллі у непохитній допомозі особисто президента Джо Байдена, обох палат парламенту та американського народу загалом. Подякував за черговий пакет допомоги від США та послідовну підтримку нашої боротьби за незалежність".

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Деталі: Залужний також розказав американському колезі про оперативну обстановку по всій лінії фронту.

Він повідомив, що росіяни поширюють дезінформацію про ситуації на Запорізькій АЕС, зокрема, звинувачують в її обстрілах українських військових.

Що було раніше: Напередодні президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Лідери держав обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над російським агресором та важливість притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини.

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Теми: ЗалужнийвійнаУкраїнаРосія
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