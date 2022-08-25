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Зеленський провів телефонну розмову з Байденом: говорили, як наблизити перемогу

Станіслав ПогоріловЧетвер, 25 серпня 2022, 21:53
Зеленський провів телефонну розмову з Байденом: говорили, як наблизити перемогу
Фото: Володимир Зеленський у twitter

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.

Джерело: голова ОПУ Андрій Єрмак у Telegram, Володимир Зеленський у Twitter, Байден у Twitter

Пряма мова Зеленського: "Провів чудову розмову з Джо Байденом. Подякував за непохитну підтримку українського народу – безпекову та фінансову – з боку США".

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Деталі: Лідери держав обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над російським агресором та важливість притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини.

Зеленський окремо відзначив вчорашню заяву Байдена про надання Україні безпрецедентного пакету допомоги на $6 млрд: $3 млрд оборонної допомоги та спрямування $3 млрд фінансової допомоги через Світовий банк.

Президент також подякував за включення до нового пакету допомоги зенітно-ракетних комплексів NASAMS.

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Крім того, було відзначено важливість подальшої макрофінансової підтримки нашої держави. Зеленський високо оцінив лідерство США на цьому шляху.

Він також докладно розказав Байдену про ситуацію на Запорізькій АЕС та глобальні ризики, які вона може спричинити.  Лідери погодилися з необхідністю повернення атомної електростанції під контроль України та забезпечення доступу до неї МАГАТЕ відповідно до прийнятих модальностей.

У свою чергу Джо Байден також запевнив, що США продовжать підтримувати Україну у боротьбі за свободу та суверенітет.

Пряма мова Байдена: "Я говорив із президентом Зеленським, щоб привітати Україну з Днем незалежності. Я знаю, що це гірко-солодка річниця, але я ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну та її народ у їхній боротьбі за захист свого суверенітету".

Що було раніше: Сполучені Штати у День Незалежності України оголосили про додатковий пакет військової допомоги в розмірі 2,98 млрд доларів для українських Збройних сил.

Теми: війнаЗеленськийБайденперемир’я
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