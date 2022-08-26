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Залужный генералу Милли: Россия дезинформирует о ситуации на ЗАЭС

Станислав ПогориловПятница, 26 августа 2022, 21:03
ЗАЛУЖНЫЙ, ФОТО: FACEBOOK-СТРАНИЦА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Источник: Залужный в Telegram

Прямая речь Залужного: "Получил заверения генерала Милли в непоколебимой помощи лично президента Джо Байдена, обеих палат парламента и американского народа в целом. Поблагодарил за очередной пакет помощи от США и последовательную поддержку нашей борьбы за независимость".

Детали: Залужный также рассказал американскому коллеге об оперативной обстановке по всей линии фронта.

Он сообщил, что россияне распространяют дезинформацию о ситуации на Запорожской АЭС, в частности, обвиняют в ее обстрелах украинских военных.

Что предшествовало: Накануне президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Лидеры государств обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над российским агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления.

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Темы: ЗалужныйвойнаУкраинаРосcия
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