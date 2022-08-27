На Донеччині подовжують комендантську годину

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко підписав розпорядження про зміну часу комендантської години.

Джерело: Кириленко у Telegram

Пряма мова: "Прошу всіх дотримуватися встановлених норм — це питання особистої та суспільної безпеки!"

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Деталі: Кириленко повідомив, що з 1 вересня обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме на Донеччині з 21:00 до 05:00.

Що передувало: На Донеччині на початку липня скоротили тривалість комендантської години.