На Донеччині подовжують комендантську годину
Субота, 27 серпня 2022, 00:12
Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко підписав розпорядження про зміну часу комендантської години.
Джерело: Кириленко у Telegram
Пряма мова: "Прошу всіх дотримуватися встановлених норм — це питання особистої та суспільної безпеки!"
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Деталі: Кириленко повідомив, що з 1 вересня обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме на Донеччині з 21:00 до 05:00.
Що передувало: На Донеччині на початку липня скоротили тривалість комендантської години.