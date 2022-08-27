В Донецкой области продлевают комендантский час

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа.

Источник: Кириленко в Telegram

Прямая речь: "Прошу всех соблюдать установленные нормы — это вопрос личной и общественной безопасности!"

Детали: Кириленко сообщил, что с 1 сентября ограничение на передвижение и специальный режим светомаскировки будет действовать в Донецкой области с 21:00 до 05:00.

Что предшествовало: В Донецкой области в начале июля сократили продолжительность комендантского часа.