В Донецкой области продлевают комендантский час
Суббота, 27 августа 2022, 00:12
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа.
Источник: Кириленко в Telegram
Прямая речь: "Прошу всех соблюдать установленные нормы — это вопрос личной и общественной безопасности!"
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Детали: Кириленко сообщил, что с 1 сентября ограничение на передвижение и специальный режим светомаскировки будет действовать в Донецкой области с 21:00 до 05:00.
Что предшествовало: В Донецкой области в начале июля сократили продолжительность комендантского часа.