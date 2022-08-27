Пентагон уклав контракт на понад $182 млн на закупівлю NASAMS для України
Субота, 27 серпня 2022, 02:18
Міністерство оборони Сполучених Штатів уклало контракт на 182 млн доларів з компанією Raytheon Missiles & Defence на закупівлю зенітних ракетних комплексів (ЗРК) малої і середньої дальності NASAMS для України.
Джерело: сайт Пентагону, сайт Raytheon Missiles & Defence
Деталі: У Пентагоні повідомляють, що орієнтовною датою завершення виготовлення ЗРК є 23 серпня 2024 року.
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Компанія Raytheon Co., Тьюксбері, штат Массачусетс, отримала контракт на суму 182 295 333 доларів США на закупівлю передових ракетних систем "земля-повітря", – ідеться в повідомленні.
Що передувало: Раніше у Пентагоні не змогли назвати конкретні терміни постачання в Україну ЗРК NASAMS, але заявили, що просуваються вперед у цьому питанні.
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