Пентагон заключил контракт на более $182 млн на закупку NASAMS для Украины

Министерство обороны Соединенных Штатов заключило контракт на 182 млн. долларов с компанией Raytheon Missiles & Defence на закупку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS для Украины.

Источник: сайт Пентагона, сайт Raytheon Missiles & Defence

Детали: В Пентагоне сообщают, что ориентировочной датой завершения изготовления ЗРК является 23 августа 2024 года.

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Компания Raytheon Co., Тьюксбери, штат Массачусетс, получила контракт на сумму 182 295 333 долларов США на закупку передовых ракетных систем "земля-воздух", – говорится в сообщении.

Что предшествовало: В Пентагоне не смогли назвать конкретные сроки поставок в Украину ЗРК NASAMS, но заявили что продвигаются вперед в этом вопросе.

Напомним:

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