Пентагон заключил контракт на более $182 млн на закупку NASAMS для Украины
Суббота, 27 августа 2022, 02:18
Министерство обороны Соединенных Штатов заключило контракт на 182 млн. долларов с компанией Raytheon Missiles & Defence на закупку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS для Украины.
Источник: сайт Пентагона, сайт Raytheon Missiles & Defence
Детали: В Пентагоне сообщают, что ориентировочной датой завершения изготовления ЗРК является 23 августа 2024 года.
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Компания Raytheon Co., Тьюксбери, штат Массачусетс, получила контракт на сумму 182 295 333 долларов США на закупку передовых ракетных систем "земля-воздух", – говорится в сообщении.
Что предшествовало: В Пентагоне не смогли назвать конкретные сроки поставок в Украину ЗРК NASAMS, но заявили что продвигаются вперед в этом вопросе.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- 1 июля Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 820 миллионов долларов, в который входят две системы противовоздушной обороны NASAMS.
- По данным СМИ, украинские военные уже начали овладевать ракетными системами противовоздушной обороны NASAMS норвежского производства, о передаче которых объявили Соединенные Штаты.