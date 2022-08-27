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Пентагон заключил контракт на более $182 млн на закупку NASAMS для Украины

Ольга ГлущенкоСуббота, 27 августа 2022, 02:18
фото: Raytheon

Министерство обороны Соединенных Штатов заключило контракт на 182 млн. долларов с компанией Raytheon Missiles & Defence на закупку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS для Украины.

Источник: сайт Пентагона, сайт Raytheon Missiles & Defence

Детали: В Пентагоне сообщают, что ориентировочной датой завершения изготовления ЗРК является 23 августа 2024 года.

Компания Raytheon Co., Тьюксбери, штат Массачусетс, получила контракт на сумму 182 295 333 долларов США на закупку передовых ракетных систем "земля-воздух", – говорится в сообщении.

Что предшествовало: В Пентагоне не смогли назвать конкретные сроки поставок в Украину ЗРК NASAMS, но заявили что продвигаются вперед в этом вопросе.

Напомним: 

  • 1 июля Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 820 миллионов долларов, в который входят две системы противовоздушной обороны NASAMS.
  • По данным СМИ, украинские военные уже начали овладевать ракетными системами противовоздушной обороны NASAMS норвежского производства, о передаче которых объявили Соединенные Штаты.

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Темы: СШАоружиеУкраинавойна
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