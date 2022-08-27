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Розслідувачі викрили російську шпигунку, яка втиралася в довіру офіцерів НАТО

Ольга Глущенко Субота, 27 серпня 2022, 05:45
Колобова на урочистому відкритті магазину Serein, 11 лютого 2016 року

Росіянка з ГРУ Ольга Колобова роками шпигувала, видаючи себе за дизайнерку і власницю магазину ювелірних прикрас у Неаполі (Італія) і втираючись у довіру офіцерів НАТО й інших впливових осіб.

Джерело: спільне розслідування The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и La Repubblica

Деталі: Російську шпигунку розсекретило журналістське розслідування.

Жінка вдавала себе за бізнесвумен із Перу, мала підробний паспорт, під чужим іменем Марія Адела Куфельдт Рівера жила в різних країнах Європи і була відома як світська левиця і дизайнерка власної лінії ювелірних прикрас.

Вона розповідала легенду, що народилася в перуанському Кальяо від німця та перуанки, батько їх покинув, а мати 1980-го поїхала до СРСР для участі в Олімпіаді. Проте матері терміново наказали повернутися до Перу – вона залишила доньку під опікою радянській родині й не повернулася.

Перша спроба її впровадження за кордоном була у 2005 році, пишуть розслідувачі. Тоді вона представилася як Марія Адела Куфельдт Рівера та намагалася отримати паспорт Перу. Але спроба провалилася через підроблені документи. У Перу порушили проти неї кримінальну справу, а агентка в результаті отримала перший російський паспорт з ім'ям Марі Адела у 2006 році.

Коли шпигунка потрапила до Європи – встановити не вдалося. Але 2009-2011 роки вона провела в Римі й на Мальті, часто їздила до Парижа і Лондона. Вона розповідала, що вивчає гемологію в Європі, спілкувалася з редакторкою журналу Cosmopolitan Марсель д`Аржи Сміт, просила її познайомити з лордами чи британськими політиками, але далі розмов справа не зайшла. Після переїзду до Парижу вона відкрила ювелірну торгову марку Serein – з цього моменту компанія стала бізнес-прикриття шпигунки.

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У 2013 році жінка зареєструвала в Італії компанію Serein SRL і відкрила в Неаполі ювелірну крамницю. Саме в цьому місті розпочався пік кар’єри Колобової як шпигунки.

Вона мала прямий особистий доступ до багатьох офіцерів НАТО та ВМС США в Неаполі, приходила додому до деяких з них, відвідувала багато заходів, організованих НАТО чи збройними силами США, у тому числі щорічні бали НАТО і Корпусу морської піхоти США.

Розслідувачі зазначають, що єдине, що поки неясно, чи мала вона колись фізичний доступ до бази НАТО.

Після публікації The Insider і Bellingcat розслідування про "Петрова" і "Боширова" зі згадуванням ГРУшної серії паспортів так звана "Марія Адела" востаннє прилетіла до Москви, взявши з собою тільки кішку.

Через два місяці вдавана "Марія Адела" опублікувала останній пост у Facebook, в якому написала, що страждала від раку і що її волосся знову відросло "після хіміотерапії".

У розслідуванні зазначають, що поки вигадана "Адела" помирала від раку, справжня Ольга Колобова непогано освоювалася у Москві – купила Audi останньої моделі та вселилася в отриману від держави елітну квартиру.

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Теми: Росіярозвідка
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