Расследователи разоблачили российскую шпионку, втиравшуюся в доверие офицеров НАТО

Россиянка из ГРУ Ольга Колобова годами шпионила, видая себе дизайнером и владелицей магазина ювелирных украшений в Неаполе (Италия) и втираясь в доверие офицеров НАТО и других влиятельных лиц.

Источник: совместное расследование The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и La Repubblica

Детали: Российскую шпионку рассекретило журналистское расследование.

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Женщина притворялась бизневумен из Перу, имела поддельный паспорт, под чужим именем Мария Адела Куфельдт Ривера жила в разных странах Европы и была известна как светская львица и дизайнер собственной линии ювелирных украшений.

Она рассказывала легенду, что родилась в перуанском Кальяо от немца и перуанки, отец их покинул, а мать в 1980-м поехала в СССР для участия в Олимпиаде. Однако матери срочно приказали вернуться в Перу – она оставила дочь на попечении советской семьи и не вернулась.

Первая попытка внедрения за рубежом была в 2005 году, пишут расследователи. Тогда она представилась как Мария Адела Куфельдт Ривер и пыталась получить паспорт Перу. Но попытка провалилась из-за поддельных документов. В Перу возбудили против нее уголовное дело, а агент в результате получила первый российский паспорт с именем Мари Адела в 2006 году.

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Когда шпионка попала в Европу – установить не удалось. Но в 2009-2011 годах она провела в Риме и на Мальте, часто ездила в Париж и Лондон. Она рассказывала, что изучает геммологию в Европе, общалась с редактором журнала Cosmopolitan Марсель д`Аржи Смит, просила ее познакомить с лордами или британскими политиками, но дальше разговоров дело не зашло. После переезда в Париж она открыла ювелирную торговую марку Serein – с этого момента компания стала бизнес-прикрытием шпионки.

В 2013 году женщина зарегистрировала в Италии компанию Serein SRL и открыла в Неаполе ювелирный магазин. Именно в этом городе начался пик карьеры Колобовой как шпионки.

Она имела прямой личный доступ ко многим офицерам НАТО и ВМС США в Неаполе, приходила домой к некоторым из них, посещала множество мероприятий, организованных НАТО или вооруженными силами США, в том числе ежегодные баллы НАТО и Корпуса морской пехоты США.

Расследователи отмечают, что единственное, что пока неясно, имела ли она когда-нибудь физический доступ к базе НАТО.

После публикации The Insider и Bellingcat расследование о "Петрове" и "Боширове" с упоминанием ГРУшной серии паспортов так называемая "Мария Адела" в последний раз прилетела в Москву, взяв с собой только кошку.

Через два месяца притворная "Мария Адела" опубликовала последний пост в Facebook, в котором написала, что страдала раком и что ее волосы вновь отросли "после химиотерапии".

В расследовании отмечают, что пока придуманная "Адела" умирала от рака, настоящая Ольга Колобова неплохо осваивалась в Москве – купила Audi последней модели и вселилась в полученную от государства элитную квартиру.