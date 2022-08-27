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Росіяни втратили ще 3 танки та 250 вояк

Роман ПетренкоСубота, 27 серпня 2022, 09:52
ФОТО КОМАНДУВАННЯ "ПІВНІЧ"

Збройні сили за добу 26 серпня ліквідували 250 російських вояк та 3 танки.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника:

  • особового складу – близько 46500 (+250) осіб ліквідовано ,
  • танків ‒ 1939 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4254 (+3) од,
  • артилерійських систем – 1045 (+5) од,
  • РСЗВ - 274 (+2) од,
  • засоби ППО - 148 (+0) од,
  • літаків – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів – 202 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 836 (+2),
  • крилаті ракети - 196 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3165 (+3) од,
  • спеціальна техніка - 99 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

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Теми: війнаРосія
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