Росіяни втратили ще 3 танки та 250 вояк
Субота, 27 серпня 2022, 09:52
Збройні сили за добу 26 серпня ліквідували 250 російських вояк та 3 танки.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника:
- особового складу – близько 46500 (+250) осіб ліквідовано ,
- танків ‒ 1939 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4254 (+3) од,
- артилерійських систем – 1045 (+5) од,
- РСЗВ - 274 (+2) од,
- засоби ППО - 148 (+0) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 202 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 836 (+2),
- крилаті ракети - 196 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3165 (+3) од,
- спеціальна техніка - 99 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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