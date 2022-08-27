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Россияне потеряли еще 3 танка и 250 воинов

Роман ПетренкоСуббота, 27 августа 2022, 09:52
ФОТО КОММАНДИРОВАНИя "СЕВЕР"

Вооруженные силы за сутки 26 августа ликвидировали 250 российских солдат и 3 танка.

Источник: Генштаб        

Детали: Общие боевые потери противника:

  • личного состава – около 46500 (+250) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1939 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4254 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 1045 (+5) ед,
  • РСЗО - 274 (+2) ед,
  • средства ПВО - 148 (+0) ед,
  • самолетов – 234 (+0) ед,
  • вертолетов – 202 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 836 (+2),
  • крылатые ракеты – 196 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3165 (+3) ед,
  • специальная техника – 99 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

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Темы: войнаРосcия
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