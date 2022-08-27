Россияне потеряли еще 3 танка и 250 воинов
Суббота, 27 августа 2022, 09:52
Вооруженные силы за сутки 26 августа ликвидировали 250 российских солдат и 3 танка.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника:
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- личного состава – около 46500 (+250) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1939 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4254 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 1045 (+5) ед,
- РСЗО - 274 (+2) ед,
- средства ПВО - 148 (+0) ед,
- самолетов – 234 (+0) ед,
- вертолетов – 202 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 836 (+2),
- крылатые ракеты – 196 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3165 (+3) ед,
- специальная техника – 99 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.