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ЗСУ знищили 3 безпілотники і вертоліт окупантів

Ірина БалачукСубота, 27 серпня 2022, 10:16
Фото Командування повітряних сил ЗСУ з Facebook

Повітряні сили ЗСУ знищили російський вертоліт і 3 безпілотники за минулу добу.

Джерело: Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook

Дослівно Командування Повітряних сил ЗСУ: "За добу 26 серпня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено вертоліт (тип встановлюється) та три БпЛА оперативно-тактичного рівня".

Деталі: Також повідомляється, що авіація Повітряних Сил била по окупантах на різних напрямках.

Винищувачі, бомбардувальники та штурмовики завдавали ракетно-бомбових ударів по бойовій броньованій техніці росіян, засобах протиповітряної оборони, реактивних системах залпового вогню, переправах, запасах ПММ, скупченню живої сили та техніки окупантів.

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Теми: Українавійнаавіа
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