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ВСУ уничтожили 3 беспилотника и вертолет оккупантов

Ирина БалачукСуббота, 27 августа 2022, 10:16
ВСУ уничтожили 3 беспилотника и вертолет оккупантов
Фото Командования воздушных сил ВСУ по Facebook

Воздушные силы ВСУ уничтожили российский вертолет и 3 беспилотника за минувшие сутки.

Источник: Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook

Дословно Командование Воздушных сил ВСУ: "За сутки 26 августа зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожен вертолет (тип устанавливается) и три БПЛА оперативно-тактического уровня".

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Детали: Также сообщается, что авиация Воздушных Сил била по оккупантам на разных направлениях.

Истребители, бомбардировщики и штурмовики наносили ракетно-бомбовые удары по боевой бронированной технике россиян, средствам противовоздушной обороны, реактивным системам залпового огня, переправам, запасам ГСМ, скоплению живой силы и технике оккупантов.

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Темы: Украинавойнаавиа
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