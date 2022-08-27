ВСУ уничтожили 3 беспилотника и вертолет оккупантов

Воздушные силы ВСУ уничтожили российский вертолет и 3 беспилотника за минувшие сутки.

Источник: Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook

Дословно Командование Воздушных сил ВСУ: "За сутки 26 августа зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожен вертолет (тип устанавливается) и три БПЛА оперативно-тактического уровня".

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Детали: Также сообщается, что авиация Воздушных Сил била по оккупантам на разных направлениях.

Истребители, бомбардировщики и штурмовики наносили ракетно-бомбовые удары по боевой бронированной технике россиян, средствам противовоздушной обороны, реактивным системам залпового огня, переправам, запасам ГСМ, скоплению живой силы и технике оккупантов.

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