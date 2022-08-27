Росіяни катують працівників ЗАЕС перед приїздом МАГАТЕ – Енергоатом

Спецслужби РФ катують працівників окупованої Запорізької АЕС, щоб змусити їх нічого не розповідати інспекторам МАГАТЕ про ризики для безпеки на станції.

Джерело: Енергоатом з посиланням на статтю The Telegraph

Деталі: Про катування розповіли працівники ЗАЕС. Вони відзначили, що зараз на станції панує атмосфера страху.

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Російські окупанти арештовують український персонал, відправляють "на підвал". Зазначається, що "люди повертаються після цих "розмов" у підвалі й не кажуть ані слова взагалі".

Енергоатом вважає, що російські окупанти готують різні провокації напередодні приїзду місії МАГАТЕ.

Зокрема, за словами працівників ЗАЕС, загарбники планують скоротити до мінімуму присутність українського персоналу і в кожній кімнаті центру керування "поставити кількох російських представників, які гучно кричатимуть, що дуже чекали "визволення" від режиму в Києві".

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Нагадаємо: Візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС запланований на наступний тиждень, наразі окупанти штучно створюють всі умови, щоб МАГАТЕ не доїхало до станції.