Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни катують працівників ЗАЕС перед приїздом МАГАТЕ – Енергоатом

Роман ПетренкоСубота, 27 серпня 2022, 11:07
заес, фото getty images

Спецслужби РФ катують працівників окупованої Запорізької АЕС, щоб змусити їх нічого не розповідати інспекторам МАГАТЕ про ризики для безпеки на станції.

Джерело: Енергоатом з посиланням на статтю The Telegraph

Деталі: Про катування розповіли працівники ЗАЕС. Вони відзначили, що зараз на станції панує атмосфера страху.

Російські окупанти арештовують український персонал, відправляють "на підвал". Зазначається, що "люди повертаються після цих "розмов" у підвалі й не кажуть ані слова взагалі".

Енергоатом вважає, що російські окупанти готують різні провокації напередодні приїзду місії МАГАТЕ.

Зокрема, за словами працівників ЗАЕС, загарбники планують скоротити до мінімуму присутність українського персоналу і в кожній кімнаті центру керування "поставити кількох російських  представників, які гучно кричатимуть, що дуже чекали "визволення" від режиму в Києві".

Нагадаємо: Візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС запланований на наступний тиждень, наразі окупанти штучно створюють всі умови, щоб МАГАТЕ не доїхало до станції. 

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЗАЕСЕнергоатомокупаціяРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фотоРосія перекидає на фронт 3 армійський корпус – CIT

Словаччина підписала угоду з Чехією і Польщею, яка відкриває шлях до передачі Україні МіГ-29

Боррель: ЄС не може покладатися на свої "бонсай-армії" перед лицем нинішніх стратегічних загроз

Морякам дозволили перетинати кордон за умови

В ОП розповіли, чим має закінчитися війна в Україні

Британія передасть Україні шість підводних безпілотників для розмінування

Усі новини...

Підтримати "Українську правду" тепер можна на платформі Patreon

ЗАЕС
РФ заблокувала ключовий документ ООН щодо ядерної зброї через окупацію ЗАЕС
На ЗАЕС до мережі підключили другий енергоблок
Боррель назвав ситуацію довкола ЗАЕС "вкрай тривожною"
Останні новини
23:11
Більшість членів місії МАГАТЕ на ЗАЕС будуть із нейтральних країн – NYT
22:40
У Херсоні пролунали потужні вибухи біля бази окупантів – ЗМІ
22:24
Розвідка розповіла, як вербують на війну в Московській та Ленінградській областях РФ
22:10
Українські пілоти демонструють найвищий клас, їхні вміння стали легендою – Зеленський
21:47
відеоУ Запоріжжі росіяни 5 ракетами зруйнували школу-інтернат
21:17
фотоРосія перекидає на фронт 3 армійський корпус – CIT
21:06
В естонській Нарві поліція перервала мітинг за повернення радянських пам'ятників
20:44
Росіяни обстріляли Харківщину, є загибла і поранений
20:33
В окупованій Михайлівці знайшли мертвим ще й "керівника поліції"
20:12
Україна вже повернула тіла 541 військового – уповноважений
Усі новини...