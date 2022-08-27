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Россияне пытают работников ЗАЭС перед приездом МАГАТЭ – Энергоатом

Роман ПетренкоСуббота, 27 августа 2022, 11:07
Россияне пытают работников ЗАЭС перед приездом МАГАТЭ – Энергоатом
заэс, фото getty images

Спецслужбы РФ пытают работников оккупированной Запорожской АЭС, чтобы заставить их ничего не рассказывать инспекторам МАГАТЭ о рисках безопасности на станции.

Источник: Энергоатом со ссылкой на статью The Telegraph

Детали: О пытках рассказали работники ЗАЭС. Они отметили, что сейчас на станции царит атмосфера страха.

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Российские оккупанты арестовывают украинский персонал, отправляют "на подвал". Отмечается, что "люди возвращаются после этих разговоров в подвале и не говорят ни слова вообще".

Энергоатом считает, что российские оккупанты готовят различные провокации накануне приезда миссии МАГАТЭ.

В частности, по словам работников ЗАЭС, захватчики планируют сократить до минимума присутствие украинского персонала и в каждой комнате центра управления "поставить нескольких российских представителей, которые будут громко кричать, что очень ждали "освобождения" от режима в Киеве".

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Напоминаем: Визит миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС запланирован на следующую неделю, пока оккупанты искусственно создают все условия, чтобы МАГАТЭ не доехало до станции.

Темы: ЗАЭСЭнергоатомоккупацияРосcия
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