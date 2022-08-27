Удар по Чаплиному: журналіст AP не побачив військових серед загиблих

Журналіст Associated Press, який побував у Чаплиному після російських ударів, повідомив, що не побачив українських військових серед загиблих.

Джерело: AP

Дослівно: "У той час, як Росія стверджувала, що вона націлилася на потяг, тому що він перевозив українські війська та техніку, репортер Associated Press на місці заявив, що немає жодних видимих ознак того, що українські військовослужбовці були серед загиблих".

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Деталі: Проте журналіст наголосив, що серед загиблих побачив дітей.

AP з посиланням на експертів повідомляє, що цей удар може бути визнаний воєнним злочином.

Передісторія: 24 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що під час ракетного удару по залізничній станції Чаплине на Дніпропетровщині 25 людей загинули.

ВІДЕО ДНЯ

Міноборони РФ заявило, що 24 серпня в Чаплиному "знищено понад 200 військовослужбовців резерву ЗСУ" та 10 одиниць військової техніки.