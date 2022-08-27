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Удар по Чаплино: журналист AP не увидел военных среди погибших

Роман ПетренкоСуббота, 27 августа 2022, 11:48
Удар по Чаплино: журналист AP не увидел военных среди погибших
фото: ОП

Журналист Associated Press, побывавший в Чаплино после российских ударов, сообщил, что не увидел украинских военных среди погибших.

Источник: AP

Дословно: "В то время как Россия утверждала, что она нацелилась на поезд, потому что он перевозил украинские войска и технику, репортер Associated Press на месте заявил, что нет никаких видимых признаков того, что украинские военнослужащие были среди погибших".

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Детали: Однако журналист отметил, что среди погибших увидел детей.

AP со ссылкой на экспертов сообщает, что этот удар может быть признан военным преступлением.

Предыстория: 24 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что во время ракетного удара по железнодорожной станции Чаплино на Днепропетровщине 25 людей погибли.

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Минобороны РФ заявило, что 24 августа в Чаплиному "уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники".

Темы: Днепропетровская областьобстрелвойнаРосcия
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