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Окупанти вдарили по залізничній станції на Дніпропетровщині, 22 людини загинуло – Зеленський

Станіслав ПогоріловСереда, 24 серпня 2022, 23:42
Окупанти вдарили по залізничній станції на Дніпропетровщині, 22 людини загинуло – Зеленський
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, GETTY IMAGES

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час ракетного удару по залізничній станції Чаплине на Дніпропетровщині 22 людини загинуло, ще близько 50 поранено.

Джерело: Зеленський на засіданні Радбезу ООН, Telegram "Анатолій Штірліц"

Пряма мова Зеленського: "Рятувальники працюють. Але, на жаль, кількість загиблих може збільшитися. Так ми живемо щодня. Так Росія підготувалася до цього засідання Радбезу ООН".

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У вечірньому відеозверненні Зеленський повідомив, що кількість загиблих зросла до 22 чоловік.

Пряма мова Зеленського: "Чаплине – наш біль сьогодні. Станом на цю хвилину – 22 загиблих, з них п'ятеро згоріли в машині, загинув підліток, йому було 11 років, російська ракета зруйнувала його будинок. Пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції тривають. Обов'язково змусимо окупантів відповісти за все, що вони наробили. І обов'язково викинемо загарбників із нашої землі".

Що було раніше: Як повідомляв заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко, внаслідок ракетного удару по Дніпропетровщині загинула 11 річна дитина в Синельниківсьому районі.

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Теми: війнаЗеленськийУкраїнаРосія
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