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У ГУР розповіли, коли чекати вирішального періоду у війні

Ірина БалачукСубота, 27 серпня 2022, 12:24
У ГУР розповіли, коли чекати вирішального періоду у війні
Фото з Facebook Угруповання Об'єднаних сил

Головне управління розвідки Міноборони вважає, що нинішня осінь буде вирішальним періодом у війні, зимовий період буде складним, але вірить, заплановані Україною заходи будуть успішними і плани ворога вдасться зірвати.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю РБК-Україна  

Пряма мова Скібіцького: "Вирішальний період – це буде якраз осінь. Якщо говорити про природні та кліматичні умови – це вересень-жовтень. Далі піде непогода, листопад, зима, але бойові дії продовжаться….

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Тому за будь-якого розкладу зимовий період теж буде складний, бо будуть йти турбуючі бойові дії для того, щоб тримати в напрузі Збройні сили України. Друге – це фактор енергетичних ресурсів, який буде однозначно використовуватися Росією, щоб дестабілізувати нашу внутрішню ситуацію. А на цьому фоні вони будуть готуватися до весни, до відновлення потужних бойових дій".

Деталі: Розвідка прогнозує, що бойові дії взимку можуть бути не такі активні. Водночас окупанти продовжать тримати свої батальйонні тактичні групи також і біля кордонів з Сумською та Чернігівською областями, щоб обстрілювати українські території, тримати у напрузі населення і відволікати на себе сили та засоби ЗСУ.

Водночас Скібіцький висловив надію, що ті заходи, які планує Україна, будуть мати успіх, і ЗСУ зірвуть плани Росії і щодо подальшої окупації, і щодо Донецького регіону.

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Пряма мова представника ГУР: "Попри те, що нам недостатньо тих ресурсів, які ми маємо, нам допомога надходить, ми плануємо бойові дії. Ми вражаємо їхні пункти управління, склади боєприпасів, живу силу.

І сам моральний стан російських військ змінюється – це зовсім інше, ніж те, що було на початку березня, коли вони маршем йшли на нашу територію".

Деталі: За даними розвідки, укомплектованість деяких підрозділів РФ, які брали участь у бойових діях від початку, з лютого, зараз складає 30%. Ця цифра – нижче будь-яких необхідних показників.

При цьому Москві не вдається втілити плани щодо набору на контрактну службу і щодо добровільного набору – вони не виконуються більш ніж на 50%.

Скібіцький зазначив, що, можливо, прийде такий момент, що Росії доведеться оголошувати повну мобілізацію, щоб досягти запланованих цілей у війні.

Передісторія: 

Теми: Росіявійнарозвідка
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