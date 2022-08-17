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Незабаром на фронті очікуються "дуже гострі події" – ГУР

Ірина БалачукСереда, 17 серпня 2022, 14:51
Незабаром на фронті очікуються дуже гострі події – ГУР
Фото Генерального штабу ЗСУ з Facebook

Головне управління розвідки Міноборони прогнозує, що найближчим часом на фронті можна очікувати "дуже гострих подій".

Джерело: представник пресслужби ГУР Андрій Юсов в ефірі національного марафону новин

Пряма мова Юсова: "Про відступ і про те, що Росія відведе свої війська з території України, наразі вони говорити не готові, але Україна буде звільняти всі свої території, захоплені ворогом.

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Найближчим часом, звичайно, будуть дуже гострі події на всьому фронті. Мова не лише про прив'язку до якихось дат – зараз багато говорять про День незалежності. Хоча безумовно і цей фактор треба враховувати".

Деталі: Він нагадав, що розвідка і раніше повідомляла, що "серпень і вересень будуть надзвичайно важливими місяцями для подальшого розвитку бойових дій на всьому фронті".

Наразі, за словами Юсова, "глобальні і стратегічні завдання Путіна, як людини, яка маніакально ненавидить Україну, не змінилися, але за весь час повномасштабного наступу сама Росія все далі від досягнення цих цілей".

ВІДЕО ДНЯ

Представник ГУР додав, що війна триває, і майже по всій лінії зіткнення йдуть активні бойові дії.

Передісторія: 

Теми: розвідкаРосіявійна
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