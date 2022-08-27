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В ГУР рассказали, когда ждать решающего периода в войне

Ирина БалачукСуббота, 27 августа 2022, 12:24
Фото с Facebook Группировки Объединенных сил

Главное управление разведки Минобороны считает, что нынешняя осень будет решающим периодом в войне, зимний период будет сложным, но верит, что запланированные Украиной меры будут успешными и планы врага удастся сорвать.

Источник: представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина

Прямая речь Скибицкого: "Решающий период – это будет как раз осень. Если говорить о природных и климатических условиях – это сентябрь-октябрь. Далее пойдет непогода, ноябрь, зима, но боевые действия продолжатся.

Поэтому при любом раскладе зимний период тоже будет сложным, потому что будут идти беспокоящие боевые действия для того, чтобы держать в напряжении Вооруженные силы Украины. Второе – фактор энергетических ресурсов, который будет однозначно использоваться Россией, чтобы дестабилизировать нашу внутреннюю ситуацию. А на этом фоне они будут готовиться к весне, к возобновлению мощных боевых действий".

Детали: Разведка прогнозирует, что боевые действия зимой могут быть не столь активны. В то же время оккупанты продолжат держать свои батальонные тактические группы также и возле границ с Сумской и Черниговской областями, чтобы обстреливать украинские территории, держать в напряжении население и отвлекать на себя силы и средства ВСУ.

В то же время Скибицкий выразил надежду, что те меры, которые планирует Украина, будут иметь успех, и ВСУ сорвут планы России и относительно дальнейшей оккупации, и относительно Донецкого региона.

Прямая речь представителя ГУР: "Несмотря на то, что нам недостаточно тех ресурсов, которые у нас есть, нам помощь поступает, мы планируем боевые действия. Мы поражаем их пункты управления, склады боеприпасов, живую силу.

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И само моральное состояние российских войск меняется – это совсем другое, чем то, что было в начале марта, когда они маршем шли на нашу территорию".

Детали: По данным разведки, укомплектованность некоторых подразделений РФ, участвовавших в боевых действиях с начала, с февраля, сейчас составляет 30%. Эта цифра ниже любых необходимых показателей.

При этом Москве не удается воплотить планы по набору на контрактную службу и по добровольному набору – они не выполняются более чем на 50%.

Скибицкий отметил, что возможно придет такой момент, что Россия будет вынуждена объявлять полную мобилизацию, чтобы достичь запланированных целей в войне.

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Темы: Росcиявойнаразведка
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