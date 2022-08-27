США підтвердили загибель ще одного американця, який воював на боці України

У Держдепартаменті США підтвердили загибель американського громадянина в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Офіційні особи США підтримують зв'язок із родиною та надають консульську допомогу.

"Ми також ще раз повторюємо, що громадяни США не повинні їздити в Україну через активний збройний конфлікт і полювання російських спецслужб за американцями в Україні, і що громадяни США в Україні повинні негайно виїхати, якщо це безпечно, використовуючи будь-який комерційний чи інший доступний приватний наземний транспорт" - наголосили в Держдепі.

Повідомляється, що американський доброволець загинув у бою з російськими окупантами.

Чоловік, смерть якого була підтверджена в п’ятницю, є щонайменше сьомим американцем, який загинув в Україні з початку російського вторгнення.