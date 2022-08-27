США подтвердили гибель еще одного американца, воевавшего на стороне Украины

В Госдепартаменте США подтвердили гибель американского гражданина в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Официальные лица США поддерживают связь с семьей и оказывают консульскую помощь.

"Мы также еще раз повторяем, что граждане США не должны ездить в Украину из-за активного вооруженного конфликта и охоты российских спецслужб за американцами в Украине, и что граждане США в Украине должны немедленно уехать, если это безопасно, используя любой коммерческий или другой доступный частный наземный транспорт" - отметили в Госдепе.

Сообщается, что американский доброволец погиб в бою с российскими оккупантами.

Мужчина, смерть которого была подтверждена в пятницу, является по меньшей мере седьмым американцем, погибшим в Украине с начала российского вторжения.