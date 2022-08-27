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У Запоріжжі лунали вибухи, влада каже – працювала ППО

Ірина БалачукСубота, 27 серпня 2022, 14:54
Фото ілюстративне з Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ

Удень 27 серпня у Запоріжжі під час повітряної тривоги працювала протиповітряна оборона.

Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram

Пряма мова Куртєва: "Звук вибуху, який сьогодні чули запоріжці, це результат роботи наших протиповітряних сил".

Деталі: Інших деталей секретар Запорізької міськради не повідомив. Водночас він закликав мешканців берегти себе і вірити у ЗСУ.

Для довідки: В Запоріжжі з 13:46 до 14:03 тривала повітряна тривога.

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Теми: Запоріжжявійнавибух
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