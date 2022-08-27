У Запоріжжі лунали вибухи, влада каже – працювала ППО
Субота, 27 серпня 2022, 14:54
Удень 27 серпня у Запоріжжі під час повітряної тривоги працювала протиповітряна оборона.
Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram
Пряма мова Куртєва: "Звук вибуху, який сьогодні чули запоріжці, це результат роботи наших протиповітряних сил".
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Деталі: Інших деталей секретар Запорізької міськради не повідомив. Водночас він закликав мешканців берегти себе і вірити у ЗСУ.
Для довідки: В Запоріжжі з 13:46 до 14:03 тривала повітряна тривога.