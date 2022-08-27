Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Запоріжжі лунали вибухи, влада каже – працювала ППО

Ірина БалачукСубота, 27 серпня 2022, 14:54
У Запоріжжі лунали вибухи, влада каже – працювала ППО
Фото ілюстративне з Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ

Удень 27 серпня у Запоріжжі під час повітряної тривоги працювала протиповітряна оборона.

Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram

Пряма мова Куртєва: "Звук вибуху, який сьогодні чули запоріжці, це результат роботи наших протиповітряних сил".

Реклама:

Деталі: Інших деталей секретар Запорізької міськради не повідомив. Водночас він закликав мешканців берегти себе і вірити у ЗСУ.

Для довідки: В Запоріжжі з 13:46 до 14:03 тривала повітряна тривога.

Теми: Запоріжжявійнавибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

Усі новини...
Запоріжжя
На Чернігівщині "Шахед" пошкодив міськраду, на Дніпропетровщині – підприємство
Ворог вночі атакував Запоріжжя: пошкоджено 4 багатоповерхівки
Група "Шахедів" атакує Запоріжжя: пролунали вибухи
Останні новини
13:13
Залужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
Усі новини...
Реклама: