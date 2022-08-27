В Запорожье раздавались взрывы, власть говорит – работала ПВО

Днем 27 августа в Запорожье во время воздушной тревоги работала противовоздушная оборона.

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram

Прямая речь Куртева: "Звук взрыва, который сегодня слышали запорожцы, это результат работы наших противовоздушных сил".

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Детали: Других деталей секретарь Запорожского горсовета не сообщил. В то же время, он призвал жителей беречь себя и верить в ВСУ.

Для справки: В Запорожье с 13:46 до 14:03 объявлялась воздушная тревога.