Україна звернулась до ЮНЕСКО щодо дітей в окупації: їх там гноблять

Росіяни шантажем змушують батьків на нещодавно окупованих територіях відправляти дітей у захоплені і русифіковані школи. МЗС України закликає міжнародну організацію ЮНЕСКО втрутитись у ситуацію.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у Twitter

Пряма мова: "На тлі спротиву (місцевого населення – УП) Росія погрожує батькам на Херсонщині та Запоріжжі відправляти їхніх дітей в інтернати, якщо ті не запишуть їх у захоплені росіянами школи. Москва використовує освіту як засіб гноблення. Закликаємо ЮНЕСКО терміново відреагувати на цей злочин".

Faced with resistance, Russia threatens parents in the Kherson and Zaporizhzhia regions with sending children to orphanages if they do not sign them up to Russian-seized schools. Moscow is using education as a tool of oppression. We call on @UNESCO to urgently react to this crime