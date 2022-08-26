Україна звернулась до ЮНЕСКО щодо дітей в окупації: їх там гноблять

Росіяни шантажем змушують батьків на нещодавно окупованих територіях відправляти дітей у захоплені і русифіковані школи. МЗС України закликає міжнародну організацію ЮНЕСКО втрутитись у ситуацію.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у Twitter

Пряма мова: "На тлі спротиву (місцевого населення – УП) Росія погрожує батькам на Херсонщині та Запоріжжі відправляти їхніх дітей в інтернати, якщо ті не запишуть їх у захоплені росіянами школи. Москва використовує освіту як засіб гноблення. Закликаємо ЮНЕСКО терміново відреагувати на цей злочин".

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Faced with resistance, Russia threatens parents in the Kherson and Zaporizhzhia regions with sending children to orphanages if they do not sign them up to Russian-seized schools. Moscow is using education as a tool of oppression. We call on @UNESCO to urgently react to this crime — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) August 26, 2022

Що передувало:

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому Маріуполі батьків також змушують віддати дітей до шкіл під керівництвом окупантів. У разі непокори погрожують забрати дитину і позбавили батьківських прав.

У Луганській області російські загарбники пропонують по 10 тисяч рублів батькам, які до 15 вересня віддадуть своїх дітей у захоплені окупантами школи.