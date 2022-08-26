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Україна звернулась до ЮНЕСКО щодо дітей в окупації: їх там гноблять

Євген КізіловП'ятниця, 26 серпня 2022, 17:45
Getty Images

Росіяни шантажем змушують батьків на нещодавно окупованих територіях відправляти дітей у захоплені і русифіковані школи. МЗС України закликає міжнародну організацію ЮНЕСКО втрутитись у ситуацію.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у Twitter

Пряма мова: "На тлі спротиву (місцевого населення – УП) Росія погрожує батькам на Херсонщині та Запоріжжі відправляти їхніх дітей в інтернати, якщо ті не запишуть їх у захоплені росіянами школи. Москва використовує освіту як засіб гноблення. Закликаємо ЮНЕСКО терміново відреагувати на цей злочин".

Що передувало:

  • Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому Маріуполі батьків також змушують віддати дітей до шкіл під керівництвом окупантів. У разі непокори погрожують забрати дитину і позбавили батьківських прав.
  • У Луганській області російські загарбники пропонують по 10 тисяч рублів батькам, які до 15 вересня віддадуть своїх дітей у захоплені окупантами школи.

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Теми: дітиокупаціяосвітасвіт
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