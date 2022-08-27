Розвідка розповіла, як вербують на війну в Московській та Ленінградській областях РФ

У Московській та Ленінградській областях РФ посилюється "прихована мобілізація".

Джерело: головне управління розвідки Міноборони України

Дослівно: "Виснаження мобілізаційного потенціалу основних "донорів" війни проти України – Бурятії, Туви, республік Кавказу та інших неблагополучних регіонів, примушує Кремль активізуватись в так знаних "центральних областях".

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Кураторами мобілізаційних кампаній призначаються безпосередньо керівники відповідних регіонів. Зокрема, Андрій Воробйов, губернатор Московської області. Один з "вірних штиків" Путіна обіймає цю посаду з 2012 року, замінивши на ній нинішнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу".

Деталі: У розвідці повідомили, що основою мобілізаційних заходів є широка рекламна кампанія, яка включає в себе агітацію на основних телеканалах, радіо, в Інтернеті та друкованих ЗМІ.

Чоловікам призовного віку пропонується підписати контракти "добровольців" на строк від 3-х до 12-ти місяців. Основна мотивація – підвищене грошове забезпечення. Кандидатам обіцяють зарплатню у розмірі до 240 000 руб., яка перераховується на спеціальну банківську картку від військкомату. На час навчання і простою – 30 000-45 000 руб.

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Сам контракт підписується після проходження низки обов’язкових процедур: психологічних тестів, заповнення анкети, а також проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Зі слів "вербувальників", ВЛК проводиться умовно. Фактично беруть всіх охочих, навіть з категорією "В" у військовому квитку. Тобто, обмежено придатних.

Дослівно: "Наразі основна частина охочих з Москви та Московської області укладає контракти на базі військової частини 73621 (1 танкова армія) ЗС РФ – Одинцово, мікрорайон Баковка, Московська обл. Після підписання контракту проводиться підготовка контрактників від 10 днів до місяця. Головну увагу зосереджено на підготовці екіпажів танків Т-72Б3.

Надалі новоспечених "контрактників" відправляють в 56-й центр підготовки молодших спеціалістів мотострілецьких військ (в/ч 71717), який знаходиться в Сертолово Ленінградської обл., для проходження поглибленої підготовки".

Що передувало: Раніше в суботу представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький повідомив, що Росія вже залучила у війні проти України близько 160 тисяч військовослужбовців і планує залучити ще 90 тисяч.