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Разведка рассказала, как вербуют на войну в Московской и Ленинградской областях РФ

Катерина ТищенкоСуббота, 27 августа 2022, 22:24
Разведка рассказала, как вербуют на войну в Московской и Ленинградской областях РФ
фото из Telegram ГУР

В Московской и Ленинградской областях РФ усиливается "скрытая мобилизация".

Источник: главное управление разведки Минобороны Украины

Дословно: "Истощение мобилизационного потенциала основных "доноров" войны против Украины – Бурятии, Тувы, республик Кавказа и других неблагополучных регионов заставляет Кремль активизироваться в так известных "центральных областях".

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Кураторами мобилизационных кампаний назначаются непосредственно руководители регионов. В частности, Андрей Воробьев, губернатор Московской области. Один из "верных штыков" Путина занимает этот пост с 2012 года, заменив на нем нынешнего министра обороны РФ Сергея Шойгу".

Детали: В разведке сообщили, что основой мобилизационных мероприятий является широкая рекламная кампания, которая включает в себя агитацию на основных телеканалах, радио, Интернете и печатных СМИ.

Мужчинам призывного возраста предлагается подписать контракты "добровольцев" сроком от 3-х до 12-ти месяцев. Основная мотивация – повышенное денежное довольствие. Кандидатам обещают зарплату в размере до 240 000 руб., которая перечисляется на специальную банковскую карту от военкомата. На время обучения и простоя – 30 000–45 000 руб.

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Сам контракт подписывается после прохождения ряда обязательных процедур: психологических тестов, заполнения анкеты, а также прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК). По словам вербовщиков, ВЛК проводится условно. Фактически принимают всех желающих, даже с категорией "В" в военном билете. То есть ограниченно пригодных.

Дословно: "В настоящее время основная часть желающих из Москвы и Московской области заключает контракты на базе воинской части 73621 (1 танковая армия) ВС РФ – Одинцово, микрорайон Баковка, Московская обл. После заключения контракта проводится подготовка контрактников от 10 дней до месяца. Главное внимание сосредоточено на подготовке экипажей танков Т-72Б3.

В дальнейшем новоиспеченных "контрактников" отправляют в 56-й центр подготовки младших специалистов мотострелковых войск (в/ч 71717), который находится в Сертолово Ленинградской обл., для прохождения углубленной подготовки".

Что предшествовало: Ранее в субботу представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сообщил, что Россия уже привлекла в войне против Украины около 160 тысяч военнослужащих и планирует привлечь еще 90 тысяч.

Темы: Росcиявойнаармиямобилизация
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