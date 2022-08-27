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Більшість членів місії МАГАТЕ на ЗАЕС будуть із "нейтральних" країн – NYT

Катерина ТищенкоСубота, 27 серпня 2022, 23:11
Більшість членів місії МАГАТЕ на ЗАЕС будуть із нейтральних країн – NYT
логотип МАГАТЕ, фото Getty Images

До складу місії МАГАТЕ, яка збирається відвідати Запорізьку АЕС наступного тижня, включено, окрім голови агентства Рафаеля Гроссі, 13 експертів із переважно нейтральних країн.

Джерело: The New York Times

Дослівно: "Список членів команди, з якими ознайомилася The New York Times, включає голову ядерної агенції Рафаеля Маріано Гроссі з Аргентини і ще 13 експертів з переважно нейтральних країн.

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Ані Сполучені Штати, ані Великобританія, які Росія вважає несправедливо упередженими через їхню рішучу підтримку України, не представлені".

Деталі: Видання пише, що до складу місії МАГАТЕ увійдуть експерти з Польщі та Литви, які Україна вважає дружніми, але також представники Сербії та Китаю, до яких Україна ставиться з великою підозрою через їхні дружні відносини з Москвою.

"Інші члени – з країн, які здебільшого стояли осторонь війни в Україні або підтримували відкриті канали зв'язку з Кремлем. До них належать Албанія, Франція, Італія, Йорданія, Мексика та Північна Македонія", – йдеться у статті.

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Що передувало: Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль повідомляла, що візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС запланований на наступний тиждень, наразі окупанти штучно створюють всі умови, щоб МАГАТЕ не доїхало до станції. 

За даними ЗМІ, спецслужби РФ катують працівників окупованої Запорізької АЕС, щоб змусити їх нічого не розповідати інспекторам МАГАТЕ про ризики для безпеки на станції.

Теми: МАГАТЕЗАЕС
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