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Большинство членов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС будут из "нейтральных" стран – NYT

Катерина ТищенкоСуббота, 27 августа 2022, 23:11
Большинство членов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС будут из нейтральных стран – NYT
логотип МАГАТЭ, фото Getty Images

В состав миссии МАГАТЭ, которая собирается посетить Запорожскую АЭС на следующей неделе, включены, кроме главы агентства Рафаэля Гросси, 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран.

Источник: The New York Times

Дословно: "Список членов команды, с которыми ознакомилась The New York Times, включает в себя главу ядерного агентства Рафаэля Мариано Гросси из Аргентины и еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран.

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Ни Соединенные Штаты, ни Великобритания, которые Россия считает несправедливо предвзятыми из-за их решительной поддержки Украины, не представлены".

Детали: Издание пишет, что в состав миссии МАГАТЭ войдут эксперты из Польши и Литвы, которые Украина считает дружественными, но также и представители Сербии и Китая, к которым Украина относится с большим подозрением из-за их дружеских отношений с Москвой.

"Остальные члены – из стран, которые в основном стояли в стороне от войны в Украине или поддерживали открытые каналы связи с Кремлем. К ним относятся Албания, Франция, Италия, Иордания, Мексика и Северная Македония", – говорится в статье.

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Что предшествовало: Советник министра энергетики Лана Зеркаль сообщала, что визит миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС запланирован на следующую неделю, пока оккупанты искусственно создают все условия, чтобы МАГАТЭ не доехало до станции.

По данным СМИ, спецслужбы РФ пытают работников оккупированной Запорожской АЭС, чтобы заставить их ничего не рассказывать инспекторам МАГАТЭ о рисках безопасности на станции.

Темы: МАГАТЭЗАЭС
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