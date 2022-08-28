WP: Пентагон почав надсилати Україні більше зброї морем

Пентагон розширив використання морських перевезень для доставки зброї в Україну.

Джерело: джерела – представники Міністерства оборони США – у Washington Post

Деталі: На початку російського вторгнення США значною мірою покладалися на авіацію, щоб доставити зброю до Києва якнайшвидше.

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Дослівно: "Міністерство оборони почало відправляти деякі предмети морем через кілька тижнів після вторгнення, але значно розширило зусилля цієї весни, оскільки Сполучені Штати почали постачати Україні гаубичну артилерію та інше важке озброєння, для якого потрібний постійний потік великокаліберних боєприпасів".

Деталі: Полковник Стівен Путхофф, заступник директора з операцій Транспортного командування США, сказав WP, що "щойно ми почали постачати їм (українцям – Ред.) гаубиці, ми знали, що нам знадобиться більше боєприпасів… Отже, ми могли б планувати трохи більше, а потім ми могли б почати використовувати більше морських перевезень, щоб забезпечити цю підтримку".

Американські військові чиновники відмовилися повідомити конкретні маршрути доставки зброї до України, але заявили, що деякі види зброї, що надходять із континентальної частини Сполучених Штатів, потрапляють прямо на поле бою, тоді як інші використовуються для поповнення американських запасів в інших країнах Європи.

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Коли літаки можуть досягати Європи набагато швидше, кораблі можуть перевозити величезну кількість вантажів, що може дозволити Україні створити більший арсенал для майбутніх військових кампаній.

Нагадаємо: Адміністрація Джо Байдена схвалила військову допомогу Україні у розмірі 12,9 млрд доларів після повномасштабного вторгнення 24 лютого і пообіцяла додаткову підтримку у розмірі 2,98 млрд доларів у середу, 24 серпня.