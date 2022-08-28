WP: Пентагон начал присылать Украине больше оружия морем

Пентагон расширил использование морских перевозок для доставки оружия в Украину.

Источник: источники – представители Министерства обороны США – в Washington Post

Детали: В начале российского вторжения США в значительной степени полагались на авиацию, чтобы доставить оружие в Киев как можно скорее.

Дословно: "Министерство обороны начало отправлять некоторые предметы по морю через несколько недель после вторжения, но значительно расширило усилия этой весной, поскольку Соединенные Штаты начали поставлять Украине гаубичную артиллерию и другое тяжелое вооружение, для которого нужен постоянный поток крупнокалиберных боеприпасов".

Детали: Полковник Стивен Путхофф, заместитель директора по операциям Транспортного командования США, сказал WP, что "как только мы начали поставлять им (украинцам - Ред.) гаубицы, мы знали, что нам понадобится больше боеприпасов… Итак, мы могли бы планировать немного больше, а затем мы могли бы начать использовать больше морских перевозок, чтобы обеспечить эту поддержку".

Американские военные чиновники отказались сообщить конкретные маршруты доставки оружия в Украину, но заявили, что некоторые виды оружия, поступающие из континентальной части Соединенных Штатов, попадают прямо на поле боя, в то время как другие используются для пополнения американских запасов в других странах Европы.

В то время как самолеты могут достигать Европу намного быстрее, корабли могут перевозить огромное количество грузов, что позволит Украине создать больший арсенал для будущих военных кампаний.

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Напомним: Администрация Джо Байдена одобрила военную помощь Украине в размере 12,9 млрд долларов после полномасштабного вторжения 24 февраля и пообещала дополнительную поддержку в размере 2,98 млрд долларов в среду, 24 августа.